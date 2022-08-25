NVIDIA представит новые видеокарты в сентябре

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг во время финансового отчета сообщил, что графические процессоры следующего поколения RTX 40 уже готовы. Подробнее о новинке он расскажет на сентябрьской конференции GTC.

В отчете сказано, что NVIDIA произвела корректировку цен на существующие видеокарты, несмотря на спад доходов по игровому направлению на на 44%. Это сделано специально, чтобы распродать побольше графических ускорителей и освободить место для продуктов следующего поколения.

«Мы справимся с этим в течение нескольких месяцев и начнем следующий год с нашей новой архитектурой. Я с нетерпением жду возможности рассказать вам больше об этом на GTC в следующем месяце», — сообщил Хуанг.

Ожидать анонса всей линейки GeForce RTX 40 на GTC не стоит, но разработчики могут рассказать подробности о новой архитектуре, технологиях, внедряемых на ее основе, и потенциале применения в играх и при создании графики.

Конференция для разработчиков GTC 2022, посвященная новейшим технологиям, искусственному интеллекту и «трехмерному» интернету метавселенных, начнется 19 сентября и продлится три дня. Выступление Дженсена Хуанга запланировано на 20 сентября.