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Освещение стадионов сократят из‑за энергетического кризиса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: D7ckon / CC BY-SA 4.0

Футбольные стадионы в Италии сократят время использования прожекторов на матчах.

Так, для игр при дневном свете освещение будет включаться за 60 минут до начала игры, а не за 90, несмотря на технические требования. Решение принято из-за энергетического кризиса и высоких цен на электроэнергию, передает Football Italia.

«Свет имеет основополагающее значение на стадионах, но мы считаем правильным максимально уменьшить освещение до и после игр, чтобы значительно сократить потребление энергии», — отметил президент Серии А Лоренцо Казини.

Кроме этого, в ближайшее время планируется проработать внедрение на итальянских стадионах солнечных батарей и светодиодного освещения.

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karuto

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Было дело слесарь ключ на лопатку турбины уронил, и сломал ничаяно... Ох и ругали его потом!!!)))

mosquito__2010

А ему так стыдно было, так стыдно.

number10

Память у большинства людей работает только на 2 недели. Вот и напоминают. Здесь должно больше настораживать,...