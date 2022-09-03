Футбольные стадионы в Италии сократят время использования прожекторов на матчах.
Так, для игр при дневном свете освещение будет включаться за 60 минут до начала игры, а не за 90, несмотря на технические требования. Решение принято из-за энергетического кризиса и высоких цен на электроэнергию, передает Football Italia.
«Свет имеет основополагающее значение на стадионах, но мы считаем правильным максимально уменьшить освещение до и после игр, чтобы значительно сократить потребление энергии», — отметил президент Серии А Лоренцо Казини.
Кроме этого, в ближайшее время планируется проработать внедрение на итальянских стадионах солнечных батарей и светодиодного освещения.
karutoБлаженны скачущие ибо они доскутся.
Asd10Было дело слесарь ключ на лопатку турбины уронил, и сломал ничаяно... Ох и ругали его потом!!!)))
mosquito__2010А ему так стыдно было, так стыдно.
number10Память у большинства людей работает только на 2 недели. Вот и напоминают. Здесь должно больше настораживать,...