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США ограничили продажи мощных чипов в Россию

Источник:
The New York Times
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Фото: FritzchensFritz / Public Domain Dedication (CC0)

США ввели ограничения на продажу отдельных высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай.

Новые ограничения касаются высокопроизводительных моделей графических процессоров — GPU, входящих в продуктовую линейку компаний Nvidia и AMD, пишет The New York Times. Такие чипы широко используются в суперкомпьютерах.

Теперь власти США будут требовать экспортных лицензий для продажи таких товаров. По мнению американских властей, мощные чипы могут быть использованы для военных целей российскими или китайскими военными.

Так, Nvidia больше не сможет поставлять в Россию и Китай процессоры A100 и H100. В свою очередь, для AMD будут ограничены продажи графического процессора MI250. Список подпадающих под ограничения GPU может быть расширен.

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Топ комментариев

М. Алейников

Да, россия для не многих россиян. Остальные устали уже от издевательств.

mosquito__2010

Предлагаю снизить цены на европейские авто тыщ до 200 р за штуку, а товары быта рублей по 30 за чайник...

Удавиков

Так-то цены уже выросли и растут дальше.И как это морально можно подготовиться к росту цен, социологи...

kygear

они уже нам цены устанавливают.Майн Кампфа обчитались дегенераты..