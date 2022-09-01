Госуслуги предложили использовать как удостоверение личности

Минцифры предложило использовать приложение Госуслуги как дополнительное средство удостоверения личности. Смартфон можно будет использовать как проездной, пропуск или для подтверждения возраста.

«Такой сервис может стать удобным дополнением к бумажному паспорту для тех, кто привык постоянно использовать смартфон. Сохранность данных будет надежно защищена государством», — сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Смартфон можно будет использовать как проездной, пропуск, электронный билет или при покупке товаров для совершеннолетних для подтверждения возраста. Отмечается, что цифровое решение не заменит основной паспорт, а сохранность данных будет надежно защищена государством.

Список ситуаций, где можно будет использовать Госуслуги как документ удостоверяющий личность, определит правительство. Пилотным регионом нового проекта может стать Москва.