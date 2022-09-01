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Госуслуги предложили использовать как удостоверение личности

Источник:
Sibnet.ru
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паспорт на столе
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры предложило использовать приложение Госуслуги как дополнительное средство удостоверения личности. Смартфон можно будет использовать как проездной, пропуск или для подтверждения возраста.

«Такой сервис может стать удобным дополнением к бумажному паспорту для тех, кто привык постоянно использовать смартфон. Сохранность данных будет надежно защищена государством», — сообщается в телеграм-канале Минцифры.

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Смартфон можно будет использовать как проездной, пропуск, электронный билет или при покупке товаров для совершеннолетних для подтверждения возраста. Отмечается, что цифровое решение не заменит основной паспорт, а сохранность данных будет надежно защищена государством.

Список ситуаций, где можно будет использовать Госуслуги как документ удостоверяющий личность, определит правительство. Пилотным регионом нового проекта может стать Москва.

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mosquito__2010

Предлагаю снизить цены на европейские авто тыщ до 200 р за штуку, а товары быта рублей по 30 за чайник...

Alhazred

Хана кутятам. На что надеялись не понятно

kygear

они уже нам цены устанавливают.Майн Кампфа обчитались дегенераты..

d6w58vnowu

А чего не расплакалась-то в конце?🤔раз уж вписались в конфликт - пусть пожинают плоды своего европейского...