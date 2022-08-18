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Роскомнадзор запустит «всевидящее око» для слежения за Рунетом

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Роскомнадзор к декабрю 2022 года планирует запустить систему «Окулус» на базе искусственного интеллекта. Она будет искать запрещенный контент в текстах, изображениях и видеофайлах в Рунете благодаря нейронным сетям, работающим на основе глубокого машинного обучения.

Согласно тендеру, работы должны завершиться не позднее 12 декабря 2022 года, к этому времени система должна заработать. На создание «всевидящего ока» потратят 57,7 миллиона рублей.

«Окулус» сможет анализировать изображения и кадры видеоматериалов, а также текстовую информацию, включая расшифровку QR-кодов, переписки в чатах и каналах мессенджеров, надписей, URL-адресов, субтитров.

Мощность системы составит 200 тысяч изображений в сутки. Для ее обучения системы будут специально сформированы наборы данных по каждому из пунктов перечня запрещенной информации.

Среди нарушений, которые попали в приоритетный перечень для выявления, указаны изображения и видео с признаками экстремизма, призывы к массовым беспорядкам, оскорбление общества и государства, призывы к суицидам, информация о наркотиках, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрация табачной продукции.

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Danilon

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Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...