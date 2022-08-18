Роскомнадзор запустит «всевидящее око» для слежения за Рунетом

Роскомнадзор к декабрю 2022 года планирует запустить систему «Окулус» на базе искусственного интеллекта. Она будет искать запрещенный контент в текстах, изображениях и видеофайлах в Рунете благодаря нейронным сетям, работающим на основе глубокого машинного обучения.

Согласно тендеру, работы должны завершиться не позднее 12 декабря 2022 года, к этому времени система должна заработать. На создание «всевидящего ока» потратят 57,7 миллиона рублей.

«Окулус» сможет анализировать изображения и кадры видеоматериалов, а также текстовую информацию, включая расшифровку QR-кодов, переписки в чатах и каналах мессенджеров, надписей, URL-адресов, субтитров.

Мощность системы составит 200 тысяч изображений в сутки. Для ее обучения системы будут специально сформированы наборы данных по каждому из пунктов перечня запрещенной информации.

Среди нарушений, которые попали в приоритетный перечень для выявления, указаны изображения и видео с признаками экстремизма, призывы к массовым беспорядкам, оскорбление общества и государства, призывы к суицидам, информация о наркотиках, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрация табачной продукции.