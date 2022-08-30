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Google Play разрешил сторонние платежные системы в России

Источник:
Sibnet.ru
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Ярлык Google Play на смартфоне
Фото: © Pathum Danthanarayana / Unsplash License

Google обновил правила Google Play для российских пользователей. Со 2 августа разработчики смогут использовать сторонние платежные системы в своих продуктах.

«Начиная со 2 августа 2022 г., положения правил Google Play в отношении платежей, требующие использования платежной системы Google Play, не применяются к разработчикам, распространяющим приложения через Google Play, требующим или принимающим платежи от пользователей в России в данный период», — сообщается в блоге Google.

10 марта Google Play приостановила свою работу на территории России, что привело к невозможности покупки приложений и игр. В июле Федеральная антимонопольная служба обязала Google ввести сторонние способы оплаты для российского региона.

Как установить приложения, отсутствующие в Google Play

Сторонние сервисы приема платежей уже внедрены Google для европейских разработчиков, но используются для неигровых приложений. Например, с их помощью можно оплатить подписки Netflix и Spotify.

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Топ комментариев

Disobedient

Поражение врага всегда радость. Подойдет ответ?

Disobedient

Что бы понимать их язык нужно читать укро новости.))) Но не всем. Впечатлительным, детям, беременным...

Siberian sinner

Данное "контрнаступление" это жалкая попытка показать всему миру, что проект под названием "Украина"...

pepelmetal

Аааа это наверное так же как про пробки из Крыма ? Обожаю рогульские сказки