Google Play разрешил сторонние платежные системы в России

Google обновил правила Google Play для российских пользователей. Со 2 августа разработчики смогут использовать сторонние платежные системы в своих продуктах.

«Начиная со 2 августа 2022 г., положения правил Google Play в отношении платежей, требующие использования платежной системы Google Play, не применяются к разработчикам, распространяющим приложения через Google Play, требующим или принимающим платежи от пользователей в России в данный период», — сообщается в блоге Google.

10 марта Google Play приостановила свою работу на территории России, что привело к невозможности покупки приложений и игр. В июле Федеральная антимонопольная служба обязала Google ввести сторонние способы оплаты для российского региона.

Сторонние сервисы приема платежей уже внедрены Google для европейских разработчиков, но используются для неигровых приложений. Например, с их помощью можно оплатить подписки Netflix и Spotify.

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