Создатель электромобиля Zetta опроверг закрытие проекта

Проект создания первого российского электромобиля Zetta не закрыт, но испытывает проблемы с финансированием, сообщил соучредитель, директор по развитию «Зетта» Денис Щуровский.

Автор телеграм-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов несколько дней назад написал, что проект Zetta закрыт, так как компания не получила обещанные 100 миллионов рублей от Минпромторга.

«Нет, мы не закрыты, мы немножко подзаморозились из-за (недостатка) инвестиций. Там вот проблемы с 2020 года разного характера: сначала COVID, теперь вот другие проблемы. Но никто ничего не закрывал, работаем. <…> Можем запуститься в течение года», — цитирует ТАСС Щуровского.

По его словам, проекту подходит не сильно развитое в России венчурное финансирование. «Зетта» вела переговоры с инвесторами в Швейцарии, Португалии и других странах, но сейчас взаимодействие с зарубежными компаниями прекращено.

Минпромторг заявил, что не получал информацию о прекращении проекта отечественных электромобилей Zetta. Предприятие занято поиском инвестиций.

Zetta — компактный трехдверный электромобиль. Сможет развивать скорость 120 километров в час, в базовой комплектации проедет 200 километров. Создатели анонсировали его цену в 550 тысяч рублей. В 2020 году были изготовлены первые электромобили серийной оснастки, отрабатывались технологии серийной сборки.