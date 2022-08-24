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Блогер создал ножемет с LiDAR и лазерным прицелом

Источник:
Sibnet.ru
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Автор канала Quint BUILDs сконструировал портативный ножемет с датчиком LiDAR и лазерным прицелом. Устройство может вмещать больше десяти зарядов и демонстрирует высокие показатели точности и кучности.

Большинство компонентов напечатаны на 3D принтере. Устройство получило собственную систему наведения, производящую расчеты на основании показаний датчика LiDAR, определяющего расстояние до цели. Для удобства прицеливания используется световая указка. 

В процессе испытаний ножемет продемонстрировал высокую точность. При этом стрелку не приходилось вручную корректировать траекторию или изменять расстояние до мишени. Преимуществом использования LiDAR стало то, что «вести огонь» можно даже в темноте, так как датчик не зависит от освещения.

Пользователи в комментариях отреагировали в основном с юмором. Отметили, что устройству сложно найти применение в реальной жизни, разве что при наступлении зомби-апокалипсиса.

LiDAR — технология определения расстояния с помощью света. Система считывает скорость отражения луча лазера от объектов и на основе этих данных формирует трехмерную или двухмерную карту окружающего пространства. Такие датчики часто используют при создании автопилотов для автомобилей.

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