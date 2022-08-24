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«Авангард» и «Сочи» снова начали матч с массовой драки

Источник:
Sibnet.ru
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Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» устроили массовую драку на первых секундах матча на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге, видео опубликовано в телеграм-каналах.

Игроки устроили драку пять на пять сразу после стартового вбрасывания. Побоище продолжалось несколько минут. Все участвующие хоккеисты получили по пять минут штрафа. Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 5:1.


Это третий подобный эпизод в истории «Авангарда» и «Сочи». Впервые команды устроили побоище в октябре прошлого года, а в начале августа повторили стычку — тогда драка началась на четвертой секунде.

«Это жизнь, часть работы, которая помогает молодым понять, что это серьезный спорт. Драки объединяют и позволяют играть лучше», — комментировал тренер «Сочи» Андрей Назаров.

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Disobedient

"Путин оценил". Русский язык совсем не родной, кто заголовки пишет? Что он оценил??? Выразил соболезнования...

Siberian sinner

Но мы ведь знаем, что никакого нацизма на Окраине нет, а всё смонтировано в казематах Лубянки.Либерда...

Evgenik

заголовки в сибнете - лютый бред

urbasik

Игил создавала америка и Угил она же создала.Всё под копирку.