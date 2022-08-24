«Авангард» и «Сочи» снова начали матч с массовой драки

Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» устроили массовую драку на первых секундах матча на турнире имени Николая Пучкова в Санкт-Петербурге, видео опубликовано в телеграм-каналах.

Игроки устроили драку пять на пять сразу после стартового вбрасывания. Побоище продолжалось несколько минут. Все участвующие хоккеисты получили по пять минут штрафа. Матч завершился победой «Авангарда» со счетом 5:1.

Это третий подобный эпизод в истории «Авангарда» и «Сочи». Впервые команды устроили побоище в октябре прошлого года, а в начале августа повторили стычку — тогда драка началась на четвертой секунде.

«Это жизнь, часть работы, которая помогает молодым понять, что это серьезный спорт. Драки объединяют и позволяют играть лучше», — комментировал тренер «Сочи» Андрей Назаров.