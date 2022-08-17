Названа рублевая стоимость новых флагманов Samsung

Онлайн-магазин Samsung GalaxyStore начал принимать заказы в России на новые флагманские телефоны Samsung Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold. Кроме этого, предварительный заказ новинок доступен в «М.Видео» и «Эльдорадо».

Для российских пользователей цены на Samsung Galaxy Z Flip4 стартуют с отметки 119 990 рублей, а старшая модель Galaxy Z Fold4 обойдется минимум в 169 990 рублей. Это примерно в полтора раза дороже стоимости корейских флагманов на европейском рынке.

Новые раскладные телефоны Samsung дебютировали 10 августа, а мировые розничные продажи флагманов должны начаться 26 августа. Южнокорейский производитель приостановил официальные поставки своих устройств в Россию в марте 2022 года, однако ввоз смартфонов Samsung разрешен по схеме параллельного импорта.

Флагманские раскладушки Samsung получили процессор Snapdragon 8+ Gen1, улучшенный механизм складывания и новые камеры. Для управления используется Android 12L — специальная версия операционной системы, оптимизированная для устройств с большими экранами.