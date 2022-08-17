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Названа рублевая стоимость новых флагманов Samsung

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Онлайн-магазин Samsung GalaxyStore начал принимать заказы в России на новые флагманские телефоны Samsung Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold. Кроме этого, предварительный заказ новинок доступен в «М.Видео» и «Эльдорадо».

Для российских пользователей цены на Samsung Galaxy Z Flip4 стартуют с отметки 119 990 рублей, а старшая модель Galaxy Z Fold4 обойдется минимум в 169 990 рублей. Это примерно в полтора раза дороже стоимости корейских флагманов на европейском рынке.

Новые раскладные телефоны Samsung дебютировали 10 августа, а мировые розничные продажи флагманов должны начаться 26 августа. Южнокорейский производитель приостановил официальные поставки своих устройств в Россию в марте 2022 года, однако ввоз смартфонов Samsung разрешен по схеме параллельного импорта.

Флагманские раскладушки Samsung получили процессор Snapdragon 8+ Gen1, улучшенный механизм складывания и новые камеры. Для управления используется Android 12L — специальная версия операционной системы, оптимизированная для устройств с большими экранами.

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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

d6w58vnowu

надо было показательно сбить...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.