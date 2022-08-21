Windows 11 ждет масштабное обновление в конце сентября

Крупное обновление Windows 11 готовится к скорому выходу. Пользователей ждут изменения в панели «Пуск», новые способы взаимодействия с системой и расширение специальных возможностей.

Обновление Windows 11 22H2 выйдет 20 сентября, сообщает The Verge со ссылкой на собственные источники. Официального комментария от Microsoft не поступило, но корпорация активно тестирует обновление уже несколько месяцев.

В версии 22H2 пользователи получат долгожданную возможность перетаскивать элементы на панель задач , а само меню «Пуск» обретет поддержку папок, что позволит наводить порядок в ярлыках приложений. Устройствам с сенсорными экранами станут доступны новые жесты.

Windows 11 получит новую функцию Live Caption. Она будет генерировать субтитры в режиме реального времени. Так как опция интегрирована в систему, то текст сможет появляться в любом приложении, например, плеере или браузере.

Microsoft наконец изменит дизайн «Диспетчера задач», он будет выполнен в стиле Fluent Design и станет выглядеть современнее и органичнее смотреться в новой операционной системе. Известно, что тестируется поддержка вкладок в «Проводнике», но, скорее всего, она появится в одном из следующих обновлений.