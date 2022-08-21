НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Windows 11 ждет масштабное обновление в конце сентября

Источник:
Sibnet.ru
402 0
Windows 11 на ноутбуке-трансформере
Фото: © Windows / Unsplash License

Крупное обновление Windows 11 готовится к скорому выходу. Пользователей ждут изменения в панели «Пуск», новые способы взаимодействия с системой и расширение специальных возможностей.

Обновление Windows 11 22H2 выйдет 20 сентября, сообщает The Verge со ссылкой на собственные источники. Официального комментария от Microsoft не поступило, но корпорация активно тестирует обновление уже несколько месяцев.

В версии 22H2 пользователи получат долгожданную возможность перетаскивать элементы на панель задач , а само меню «Пуск» обретет поддержку папок, что позволит наводить порядок в ярлыках приложений. Устройствам с сенсорными экранами станут доступны новые жесты.

Windows 11 получит новую функцию Live Caption. Она будет генерировать субтитры в режиме реального времени. Так как опция интегрирована в систему, то текст сможет появляться в любом приложении, например, плеере или браузере.

Microsoft наконец изменит дизайн «Диспетчера задач», он будет выполнен в стиле Fluent Design и станет выглядеть современнее и органичнее смотреться в новой операционной системе. Известно, что тестируется поддержка вкладок в «Проводнике», но, скорее всего, она появится в одном из следующих обновлений.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Представлена российская операционная система Astra Linux SE
Роскомнадзор запустит «всевидящее око» для слежения за Рунетом
WhatsApp получил полноценное приложение для ПК
Microsoft лишила Windows 11 установки программ из Google Play
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
7520
2
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
5669
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
5262
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
8499
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
6745
0
Как выбрать
Какие смартфоны стоит купить в августе
09.08.22, 12:51
3216
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
8167
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
8866
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
14136
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
14268
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Спецоперация подвела сибирских губернаторов к отставке
Украина применила отравляющие вещества против российских военных
Минобороны раскрыло последствия аварии на Запорожской АЭС
Премьер Финляндии объяснилась за видео бурной вечеринки
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Вообще страх потеряли эти иркуты.

Siberian sinner

Надеюсь майор ФСБ, курирующий сибнет, не забудет этого твоего коммента в поддержку терроризма.

seNkabb

это дед который говорил "мужчина бреющий бороду - гомосексуалист"? )))

Asd10

Ну ракету я ещё понимаю, а Шойгу тебе для каких целей надобен, извиняюсь таки спросить?)))