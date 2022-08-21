Samsung показал прототипы растягивающихся экранов

Samsung на выставке K-Display 2022 представил прототипы будущих устройств с растягивающимися, складными и гнущимися экранами Flex OLED.

Смартфон Galaxy Flex S выглядит как привычное устройство, но обладает телескопическим корпусом и «эластичным» экраном, что дает возможность его растянуть. Это позволит получить дополнительное место для интерфейса в играх или настроить размер дисплея под нужное соотношение сторон видео, избавившись от черных полос.

Показаны два планшета. Galaxy Flex G складывается втрое, это можно использовать для удобной переноски. Galaxy Flex Note можно сложить вдвое, но он трансформируется в полноценный ноутбук — на одной половине клавиатура, на второй — приложения.

Портативные консоли Flex Gaming представляют собой гибкий смартфон с интегрированным геймпадом. Решение для игр сомнительное и, скорее всего, Samsung показал его просто для демонстрации возможностей дисплеев Flex OLED.

Окончательные модели, их цена и сроки поступления в продажу пока неизвестны. Samsung лидирует в области разработки неклассических дисплеев и может стать первой компанией применившей их на практике.