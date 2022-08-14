«Песочный человек»: культовый комикс стал сериалом

Netflix представил сериал «Песочный человек», первый сезон экранизации мрачного комикса известного фантаста Нила Геймана. Сюжет рассказывает историю повелителя царства снов Морфея, вырвавшегося на свободу после длительного заточения. Оригинальный комикс имеет культовый статус. Смогла ли адаптация подняться на уровень первоисточника?

Сюжет: проспать 70 лет

Сериал начинается с того, как Морфей (Том Стерридж) попадает в плен к колдуну Родерику Берджессу (Чарльз Дэнс), который пожелал подчинить Смерть, но после ритуала внезапно для себя подчинил совершенно другое вечное существо.

Морфей вырвался из заточения только через 70 лет — за это время мир сильно изменился. Теперь ему предстоит вернуть былую силу, восстановить порядок в своем царстве, а также понять, как изменился он сам.

Создатели уверяют, что взяли все лучшее из комикса, чтобы максимально точно соответствовать оригиналу. Переложение в некотором роде получилось фактически дословным, однако некоторые эпизоды подпортила модная повестка, в последнее время поразившая почти все сериалы Netflix.

Премьера в мире: 5 августа 2022 года

Страна: США, Warner Bros, платформа Netflix

Жанр: темное фэнтези

Продюссер: Аллан Хейнберг

Актеры: Том Стерридж, Гвендолин Кристи, Бойд Холбрук, Дженна Коулман, Пэттон Освальт, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай

Продолжительность: 10 серий по 60 минут

Возраст: 18+

Съемки: экранизация из 90-х

Экранизировать «Песочного человека» собирались еще в далеком 1991 году, однако проект посчитали слишком сложным и дорогим. В итоге Netflix взялась за дело только в июне 2019 года, когда был подписан контракт на первый сезон.

Главная роль досталась Тому Стерриджу — любопытно, что его дебют состоялся в старом сериале 1996 года «Путешествия Гулливера». Также актер сыграл в фильме «Ярмарка тщеславия», а известность обрел после главной роли в нашумевшей «Рок-волне».

В остальных ролях задействованы Дэвид Тьюлис, он же профессор Люпин из «Гарри Поттера», Гвендолин Кристи и Чарльз Дэнс из «Игр престолов», Бой Холбрук из провального «Хищника» 2018 года, Стивен Фрай из «Хоббита», Дженна Коулман из «Доктора Кто».

Примечательно, что Том Стерридж выиграл отбор из почти 6 тысяч кандидатов на главную роль. Он настолько приглянутся создателям сериала, что после проб все участники в один голос сказали — он вылитый Морфей.

Отзывы: фанаты оценили

«Песочный человек» уверенно собирает положительные отзывы. Сайт Rotten Tomatoes расщедрился на 87% от критиков и 86% от зрителей — такое единодушие встречается нечасто. Сериал хвалят за максимальную близость к комиксу, впечатляющий мир, удачный кастинг.

Фото: © кадр из сериала «Песочный человек»

Однако в погоне за оригиналом создатели сериала допустили несколько промахов — временами действие слишком медленное, а точность в последовательности событий навевает на обычного зрителя скуку. Впрочем, фанаты комикса такое явно оценили.

На сайте «КиноПоиск» оценка сериала 7.4, на IMDb — 8.0. Российские зрители чаще всего критикуют сериал за уже набившую оскомину повестку — однополой любви и сильных женщин здесь хоть отбавляй.

Стоит ли смотреть

«Песочный человек» впечатляет визуально — это мрачное фэнтези придется по вкусу ценителям жанра и поклонникам Геймана. Но вот с сюжетом все заметно хуже. Особенно для тех, кто никогда не читал оригинальный комикс.

Уже с первых минут у непосвященного зрителя возникают вопросы, на которые создатели не торопятся давать ответы. В итоге им совершенно непонятно, почему Морфей провел в заточении именно 70 лет, в чем его сила и какая у него мотивация.

Фото: © кадр из сериала «Песочный человек»

Нил Гейман накануне премьеры первого сезона говорил, что залог успеха оригинального «Песочного человека» в том, что главный герой постоянно в процессе изменений и перемен. Но в сериале следование этому принципу нередко приводит к хаосу на экране.

«Песочный человек» — красочная мрачная экранизация, пострадавшая от своей дотошности. Если зрителя не оттолкнет очень медленное развитие сюжета и чересчур таинственное начало, то шансы «залипнуть» перед телевизором весьма высоки. Наша оценка — 6,5 баллов из десяти.