Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 2

Компания Xiaomi представила новое поколение своего складного смартфона — модель Mix Fold 2. Стоимость новинки на старте продаж составит 1,3 тысячи долларов.

Смартфон получил гибкий 8-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2160x1914 точек с частотой обновления 120 Гц и внешний 6,5-дюймовый AMOLED-экран разрешением с частотой обновления 120 Гц.

Оба дисплея поддерживают технологии Dolby Vision и HDR10+, а внешний экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Новинка управляется операционной системой Android 12L, оптимизированной для складных смартфонов.

В качестве аппаратной начинки выступает флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон оснащен динамиками Harman Kardon, имеет NFC-модуль, аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Mix Fold 2 также имеет 20 Мп фронтальную камеру и основной модуль с 50 Мп объективом, 13 Мп ультраширокоугольным объективом и 8 Мп телеобъективом, разработанными совместно с компанией Leica.