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Xiaomi представила складной смартфон Mix Fold 2

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Компания Xiaomi представила новое поколение своего складного смартфона — модель Mix Fold 2. Стоимость новинки на старте продаж составит 1,3 тысячи долларов.

Смартфон получил гибкий 8-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2160x1914 точек с частотой обновления 120 Гц и внешний 6,5-дюймовый AMOLED-экран разрешением с частотой обновления 120 Гц.

Оба дисплея поддерживают технологии Dolby Vision и HDR10+, а внешний экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus. Новинка управляется операционной системой Android 12L, оптимизированной для складных смартфонов.

В качестве аппаратной начинки выступает флагманский чип Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон оснащен динамиками Harman Kardon, имеет NFC-модуль, аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Mix Fold 2 также имеет 20 Мп фронтальную камеру и основной модуль с 50 Мп объективом, 13 Мп ультраширокоугольным объективом и 8 Мп телеобъективом, разработанными совместно с компанией Leica.

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Топ комментариев

PA3OPBY

Рабом, даже нет - содержанкой со всеми вытекающими.

Dicky

А как поднимутся цены после такого повышения буквально на все.Особенно ЖКХ

nicollaich

Тяжело быть сателитом омериги.

pepelmetal

Тоесть латвия, покупая Российский газ, получается спонсор страны спонсора терроризма ? Ой как неудобно...