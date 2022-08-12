Названы условия разблокировки Instagram в России

Социальная сеть Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) может быть разблокирована в России, если принесет официальные извинения российским гражданам и изменит свою политику.

Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в телеграм-канале «Диалог». По его словам, извинений за агрессию в отношении россиян будет «вполне достаточно».

«Во-первых, эта социальная сеть должна изменить свою политику, они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь они должны извиниться перед российскими гражданами», — подчеркнул Горелкин.

Парламентарий отметил, что только в этом случае у руководства запрещенной соцсети появится возможность конструктивного взаимодействия с российским регулятором.

Тверской суд Москвы в марте удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал деятельность Instagram экстремистской, запретив работу соцсети в России после появления публикаций с призывами к насилию в отношении российских граждан.