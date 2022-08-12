Многоквартирный дом частично обрушился в Омске

Частичное обрушение пятиэтажного многоквартирного жилого дома произошло в Омске, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

ЧП произошло по адресу улица 20 Партсъезда, дом №53. В настоящее время осуществляется разбор завалов, проводится спасательная операция, отмечается в сообщении.

По предварительным данным, из дома эвакуировали 40 человек. Пострадавших на данный момент нет. К месту обрушения для поисковых мероприятий направлен кинолог со служебной собакой.

Первый заместитель губернатора Омской области Валерий Бойко уточнил, что частичное обрушение произошло в нежилой части пятиэтажного здания, которое использовалось в качестве общежития.

Согласно информации МЧС, причиной произошедшего является ветхое состояние дома. Известно, что минувшей осенью проверка уже выявляла нарушения законодательства о капитальном ремонте в данном доме.