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Латвия объявила Россию «спонсором терроризма»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Saeima / CC BY-SA 2.0

Сейм Латвии объявил Россию «страной — спонсором терроризма», сообщается на сайте латвийского парламента.

Отмечается, что Россия якобы «многие годы различными способами поддерживала и финансировала террористические режимы и организации». В качестве примера приводится режим Башара Асада в Сирии.

В заявлении Сейма Латвии также содержится призыв к странам Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

Ранее сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм призвали администрацию президента Джо Байдена внести Россию в список стран — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.

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Политика #Мир
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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...