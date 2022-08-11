Латвия объявила Россию «спонсором терроризма»

Сейм Латвии объявил Россию «страной — спонсором терроризма», сообщается на сайте латвийского парламента.

Отмечается, что Россия якобы «многие годы различными способами поддерживала и финансировала террористические режимы и организации». В качестве примера приводится режим Башара Асада в Сирии.

В заявлении Сейма Латвии также содержится призыв к странам Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам.

Ранее сенаторы Конгресса США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм призвали администрацию президента Джо Байдена внести Россию в список стран — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине.