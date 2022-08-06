Маск назвал свое условие покупки Twitter

Илон Маск пообещал рассмотреть возможность возобновить сделку по приобретению Twitter, однако для этого нужно, чтобы соцсеть продемонстрировала, каким образом она подтверждает подлинность аккаунтов.

«Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки ста аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее руководство соцсети подало на бизнесмена в суд из-за отказа завершить сделку по покупке Twitter. 25 апреля 2022 года Twitter и Маск объявили, что предприниматель купит социальную сеть за 44 миллиарда долларов.

В конце июля Маск подал встречный иск к компании Twitter. Перед рассмотрением дела суд собирается определить, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.