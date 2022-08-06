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Маск назвал свое условие покупки Twitter

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Илон Маск пообещал рассмотреть возможность возобновить сделку по приобретению Twitter, однако для этого нужно, чтобы соцсеть продемонстрировала, каким образом она подтверждает подлинность аккаунтов.

«Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки ста аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее руководство соцсети подало на бизнесмена в суд из-за отказа завершить сделку по покупке Twitter. 25 апреля 2022 года Twitter и Маск объявили, что предприниматель купит социальную сеть за 44 миллиарда долларов.

В конце июля Маск подал встречный иск к компании Twitter. Перед рассмотрением дела суд собирается определить, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.

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Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!

Nik3316

я один хренею от наглости товарища Зе?))))

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?