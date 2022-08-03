Мировые экспортеры нефти нарастят добычу

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки, соответствующее решение принято на министерской встрече стран-экспортеров нефти.

Доля России в общем увеличении производства составит около 26 тысяч баррелей в сутки. На аналогичный объем может вырасти добыча в Саудовской Аравии, говорится в опубликованном на сайте организации документе.

Ранее США и Европа неоднократно пытались воздействовать на участников альянса, чтобы они увеличили добычу на фоне постепенного отказа западных стран от покупки российской нефти в рамках санкций.

Так, президент США Джо Байден совершил турне по Ближнему Востоку, посетив Саудовскую Аравию, где добивался гарантий роста производства и экспорта дополнительных объемов нефти в Соединенные Штаты и Европу.