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Мировые экспортеры нефти нарастят добычу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки, соответствующее решение принято на министерской встрече стран-экспортеров нефти.

Доля России в общем увеличении производства составит около 26 тысяч баррелей в сутки. На аналогичный объем может вырасти добыча в Саудовской Аравии, говорится в опубликованном на сайте организации документе.

Ранее США и Европа неоднократно пытались воздействовать на участников альянса, чтобы они увеличили добычу на фоне постепенного отказа западных стран от покупки российской нефти в рамках санкций.

Так, президент США Джо Байден совершил турне по Ближнему Востоку, посетив Саудовскую Аравию, где добивался гарантий роста производства и экспорта дополнительных объемов нефти в Соединенные Штаты и Европу.

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