Турецкий «Фенербахче» отреагировал на кричалки про Путина

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» осудил своих болельщиков, которые во время матча против киевского «Динамо» скандировали имя президента России Владимира Путина.

Встреча «Фенербахче» и «Динамо» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов состоялась в Стамбуле в среду. Гости открыли счет, после чего фанаты начали скандировать имя Путина. «Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!» — пели они. Матч завершился победой киевлян в дополнительное время со счетом 2:1.

«Какой бы ни была причина, мы категорически не приветствуем такую реакцию наших трибун. Это не отражает ценности и позицию нашего клуба, было бы несправедливо приписывать их всем нашим болельщикам и возлагать ответственность на наш клуб», — говорится в заявлении на сайте «Фенербахче».

Там добавили, что клуб придерживается позиции, согласно которой «политика и спорт всегда должны быть разделены».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также начал расследование по поводу «неподобающего» поведения болельщиков «Фенербахче».