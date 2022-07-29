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Турецкий «Фенербахче» отреагировал на кричалки про Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: БОГДАН ЗАЯЦ / CC BY-SA 3.0

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» осудил своих болельщиков, которые во время матча против киевского «Динамо» скандировали имя президента России Владимира Путина.

Встреча «Фенербахче» и «Динамо» в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов состоялась в Стамбуле в среду. Гости открыли счет, после чего фанаты начали скандировать имя Путина. «Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!» — пели они. Матч завершился победой киевлян в дополнительное время со счетом 2:1.

«Какой бы ни была причина, мы категорически не приветствуем такую реакцию наших трибун. Это не отражает ценности и позицию нашего клуба, было бы несправедливо приписывать их всем нашим болельщикам и возлагать ответственность на наш клуб», — говорится в заявлении на сайте «Фенербахче».

Там добавили, что клуб придерживается позиции, согласно которой «политика и спорт всегда должны быть разделены».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также начал расследование по поводу «неподобающего» поведения болельщиков «Фенербахче».

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Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

nicollaich

Может, пора как Батько, вернуть смертную казнь?

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.