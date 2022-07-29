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Лазарев намекнул на отношения со стриптизершей в клипе «Танцуй»

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Сергей Лазарев выпустил клип на песню «Танцуй», где строит отношение с девушкой и стриптиз-клуба.

«История, основанная на реальных событиях», — прокомментировал Сергей Лазарев новый клип.

В клипе «Танцуй» показаны две параллельные сюжетные линии. В одной Лазарев гуляет, обнимается и целуется с возлюбленной, а в другой — сидит в стриптиз-клубе и наблюдает за танцующей девушкой.

В финале клипа Лазарев узнает, что его девушка и есть та стриптизерша, которая для работы в клубе меняла свою внешность с помощью парика и косметики. Из-за открывшейся правды пара расстается.

Поклонники Лазарева остались в восторге от работы. В комментариях к клипу они написали, что увидели настоящую и искреннюю историю из жизни.

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