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Выпуск чистого протеина начнут на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: H. Zell / CC BY-SA 3.0

Компания «Диво Алтая» планирует начать выпуск чистого протеина, растительного белка, сообщили представители компании.

Более 30 лет компания «Диво Алтая» занимается производством и фасовкой подсолнечного масла. Сейчас же планирует начать выпуск чистого протеина. По мнению экспертов, к 2030 году 10% жителей планеты будут питаться только растительным белком, сообщают «Вести Алтай».

Ценный растительный протеин планируют производить, перерабатывая жмых подсолнечника, который образуется в результате отжима масла из семян. В сутки предприятие будет получать около 200 тонн такого обезжиренного остатка – шрота.

На предприятии построен скстракционный цех, модернизировали уже имеющийся маслоперерабатывающий завод. В лаборатории несколько раз в день проверяют качество жмыха и масла перед запуском нового оборудования.

Отмечается, что подобное предприятие станет первым таким производством на Алтае.

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