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Футболист сборной России стал игроком турецкого клуба

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Михаил Шапаев, РФС

Футболист сборной России Магомед Оздоев стал игроком клуба «Фатих Карагюмрюк», сообщил владелец турецкой команды Сулейман Хурма.

«Магомед Оздоев действительно стал игроком нашего клуба. Контракт на два года», — цитирует Хурму «Чемпионат».

«Зенит» объявил об уходе Оздоева в конце мая. Полузащитник перешел в петербургский клуб в феврале 2018 года и за пять неполных сезонов провел 116 игр, в которых забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Оздоев четыре раза выиграл чемпионат России, один раз Кубок и дважды Суперкубок страны.

Оздоев дебютировал в сборной России в 2014 году. Он провел за команду 35 игр и забил четыре мяча. Также 29-летний футболист успел поиграть за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и грозненский «Терек» ( «Ахмат»).

«Фатих Карагюмрюк» — клуб из Стамбула, выступающий в турецкой Суперлиге. В сезоне-2021/2022 финишировал восьмым. Тренирует команду итальянец Андреа Пирло, который в качестве футболиста становился чемпионом мира.

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Asd10

Хм... Польские учёные... А мне кажется, что человеки являются инвазивным и чужеродным видом для биосферы...

pepelmetal

То есть и те и другие себя с обезьянами сравнивают? Самокритично

nicollaich

Может, пора как Батько, вернуть смертную казнь?

korvinsS

По поводу человеков полностью согласен так загадить свой дом это я даже не знаю как это назвать.