Футболист сборной России стал игроком турецкого клуба

Футболист сборной России Магомед Оздоев стал игроком клуба «Фатих Карагюмрюк», сообщил владелец турецкой команды Сулейман Хурма.

«Магомед Оздоев действительно стал игроком нашего клуба. Контракт на два года», — цитирует Хурму «Чемпионат».

«Зенит» объявил об уходе Оздоева в конце мая. Полузащитник перешел в петербургский клуб в феврале 2018 года и за пять неполных сезонов провел 116 игр, в которых забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Оздоев четыре раза выиграл чемпионат России, один раз Кубок и дважды Суперкубок страны.

Оздоев дебютировал в сборной России в 2014 году. Он провел за команду 35 игр и забил четыре мяча. Также 29-летний футболист успел поиграть за московский «Локомотив», казанский «Рубин» и грозненский «Терек» ( «Ахмат»).

«Фатих Карагюмрюк» — клуб из Стамбула, выступающий в турецкой Суперлиге. В сезоне-2021/2022 финишировал восьмым. Тренирует команду итальянец Андреа Пирло, который в качестве футболиста становился чемпионом мира.