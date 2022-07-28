НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Смартфон Oppo Reno 2 взорвался во время использования

Источник:
Sibnet.ru
224 0
Взорвавшийся смартфон OPPO Reno2
Фото: © Vamshi

Пользователь Vamshi из Индии опубликовал в Twitter серию постов о том, что его Oppo Reno 2 во время прокрутки ленты WhatsApp начал дымить, а затем взорвался. Отмечается, что смартфон в момент инцидента не заряжался и не испытывал чрезмерных нагрузок.

Пострадавший увидел в сети информацию о том, что это не первый подобный случай и обратился в Oppo India с просьбой выяснить причины возгорания смартфона и проверить всю партию. Ему ответили, что его устройство не горело, имело механические повреждения и отказали в расследовании.

О каких-либо внутренних или внешних повреждениях, полученных до самовозгорания, пользователь не сообщает. Vamshi уверен, что компания не расследует множественные инциденты со взрывами из-за боязни нанести ущерб имиджу бренда. 

«Это явный случай манипуляции. Вы не хотите регистрировать его как сожженный, чтобы защитить свой бренд и подвергаете риску безопасность всех пользователей OPPO», — написал Vamshi.

Наушники AirPods Pro сделали ребенка инвалидом

Это не первый случай самовозгорания смартфонов в Индии. Подобные инциденты происходят с устройствами Vivo, Oneplus, Realme, iQOO и OPPO, входящими в холдинг BBK.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Как выбрать SD‑карту для смартфона
Samsung разработает 450‑мегапиксельную камеру
Новый iPhone лишится SIM-карты
Nokia выпустила смартфон со встроенными беспроводными наушниками
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
5056
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
3478
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
3212
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
6323
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
4735
0
Как выбрать
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
28.06.22, 13:57
5048
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
6391
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
12199
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
12138
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
16437
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Открыта фаза материи с двумя временными измерениями
Пираты взломали самую провальную игру Blizzard
США лишатся Аляски из-за антироссийских санкций
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

snoo

Так, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...

kygear

Надо перейти на 10% что бы сберечь дорогостоящее оборудование.

kygear

Лев Толстой сказал : Пора уже, наконец, всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей"?