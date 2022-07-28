Смартфон Oppo Reno 2 взорвался во время использования

Пользователь Vamshi из Индии опубликовал в Twitter серию постов о том, что его Oppo Reno 2 во время прокрутки ленты WhatsApp начал дымить, а затем взорвался. Отмечается, что смартфон в момент инцидента не заряжался и не испытывал чрезмерных нагрузок.

Пострадавший увидел в сети информацию о том, что это не первый подобный случай и обратился в Oppo India с просьбой выяснить причины возгорания смартфона и проверить всю партию. Ему ответили, что его устройство не горело, имело механические повреждения и отказали в расследовании.

О каких-либо внутренних или внешних повреждениях, полученных до самовозгорания, пользователь не сообщает. Vamshi уверен, что компания не расследует множественные инциденты со взрывами из-за боязни нанести ущерб имиджу бренда.

«Это явный случай манипуляции. Вы не хотите регистрировать его как сожженный, чтобы защитить свой бренд и подвергаете риску безопасность всех пользователей OPPO», — написал Vamshi.

Это не первый случай самовозгорания смартфонов в Индии. Подобные инциденты происходят с устройствами Vivo, Oneplus, Realme, iQOO и OPPO, входящими в холдинг BBK.