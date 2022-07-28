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Браузер Microsoft Edge стал быстрее и экономнее

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Microsoft Edge
Фото: © Microsoft

Начиная с версии 102 Microsoft Edge получил функцию автоматического сжатия дискового кэша. Это экономит место на диске и ускоряет работу браузера.

О новой опции сжатия кэша Microsoft Edge рассказали разработчики  браузера в блоге Windows. Она настраивает параметры кеширования и степень сжатия в зависимости от конфигурации компьютера.

Большинство современных браузеров используют сжатие кэша, однако со временем его объем может становиться большим, а степень настолько высокой, что компьютер начинает «тормозить» и страницы не грузятся быстрее.

«Начиная с Microsoft Edge 102 в Windows, Microsoft Edge автоматически сжимает дисковые кэши на устройствах, которые соответствуют требованиям проверки, чтобы гарантировать, что сжатие будет полезным без снижения производительности. Это обеспечивает сжатие этих кэшей, что значительно повышает производительность и общий пользовательский интерфейс», — сообщили разработчики.

Ожидается, что новая опция кэширования поможет частично решить проблему малого дискового пространства на ноутбуках и неттопах, сохранив его для других нужд пользователя.

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Кэш браузера — временные файлы интернета, хранящиеся локально. Кэширование значительно ускоряет загрузку страниц, так как получить данные с диска намного быстрее, чем скачать с удаленного сервера.

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Топ комментариев

Alhazred

Горбачева им туда советником отправьте за пиццу... И хана США.)))

snoo

Так, и в чём способ то? Нужно всего лишь родиться с нужным геном? А чтобы быстро разбогатеть, нужно всего...

GammiPluh

за 30% от прокаченного объёма иметь больше денег что и до СВО за 100%... может еще чуток урезать?

d6w58vnowu

остаётся только пожелать творческих успехов...» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «