Браузер Microsoft Edge стал быстрее и экономнее

Начиная с версии 102 Microsoft Edge получил функцию автоматического сжатия дискового кэша. Это экономит место на диске и ускоряет работу браузера.

О новой опции сжатия кэша Microsoft Edge рассказали разработчики браузера в блоге Windows. Она настраивает параметры кеширования и степень сжатия в зависимости от конфигурации компьютера.

Большинство современных браузеров используют сжатие кэша, однако со временем его объем может становиться большим, а степень настолько высокой, что компьютер начинает «тормозить» и страницы не грузятся быстрее.

«Начиная с Microsoft Edge 102 в Windows, Microsoft Edge автоматически сжимает дисковые кэши на устройствах, которые соответствуют требованиям проверки, чтобы гарантировать, что сжатие будет полезным без снижения производительности. Это обеспечивает сжатие этих кэшей, что значительно повышает производительность и общий пользовательский интерфейс», — сообщили разработчики.

Ожидается, что новая опция кэширования поможет частично решить проблему малого дискового пространства на ноутбуках и неттопах, сохранив его для других нужд пользователя.

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Кэш браузера — временные файлы интернета, хранящиеся локально. Кэширование значительно ускоряет загрузку страниц, так как получить данные с диска намного быстрее, чем скачать с удаленного сервера.