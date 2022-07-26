НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

«Билайн» запустил собственный сервис видеоконференций

Источник:
Sibnet.ru
413 0
Фото: © beeline.ru

Оператор «ВымпелКом» объявил о запуске собственного сервиса облачных видеоконференций, он получил название rOOm, сообщает пресс-служба «Билайн».

Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, участники приглашаются туда по ссылке. rOOm работает в браузере, поэтому регистрация или установка приложения на ПК не обязательны.

Отмечается, что сервис подойдет тем, кому важно проводить регулярные удаленные встречи — студиям дизайна, сотрудникам техподдержки, рекрутинговым агентствам. Его также можно использовать для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.

rOOm доступен по подписке. Стартовый тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей стоимость подключения изменяется.

Еще по теме
Стали доступны цифровые копии Windows 11
Windows 11 получила защиту от взлома пароля
Windows 11 получит новую панель задач
WhatsApp запустит персонализированные 3D-аватары
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
4853
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
3328
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
3117
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
6179
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
4605
0
Как выбрать
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
28.06.22, 13:57
4803
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
6199
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
12057
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
11989
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
16310
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость на Украине
Россия подписала «беспрецедентную» продуктовую сделку
Открыта фаза материи с двумя временными измерениями
Глава британской разведки МI-6 предсказал победу Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

Asd10

Чем хороша европейская зелёная энергетика, это тем, что природе не вредит.

GammiPluh

Пытаться улететь под плотным ПВО? хороший тамада и конкурсы у тебя интересные... сам за штурвал сел бы?

pepelmetal

А нас то за шо - взвизгнули немцы

d6w58vnowu

Сосед, дай пожрать, а то под дверь нагадить нечем©