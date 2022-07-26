«Билайн» запустил собственный сервис видеоконференций

Оператор «ВымпелКом» объявил о запуске собственного сервиса облачных видеоконференций, он получил название rOOm, сообщает пресс-служба «Билайн».

Сервис позволяет проводить онлайн-встречи до 200 человек в отдельных виртуальных комнатах, участники приглашаются туда по ссылке. rOOm работает в браузере, поэтому регистрация или установка приложения на ПК не обязательны.

Отмечается, что сервис подойдет тем, кому важно проводить регулярные удаленные встречи — студиям дизайна, сотрудникам техподдержки, рекрутинговым агентствам. Его также можно использовать для организации дистанционного обучения и проведения вебинаров.

rOOm доступен по подписке. Стартовый тариф стоит 350 рублей в месяц, но в зависимости от выбираемых дополнительных опций и количества пользователей стоимость подключения изменяется.