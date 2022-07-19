Фигурист Юдзюру Ханю завершил карьеру

Японский фигурист Юдзюру Ханю на специальной пресс-конференции объявил о завершении карьеры.

«Я больше не буду конкурировать с другими спортсменами как участник соревнований. При этом я буду продолжать бросать себе вызовы, включая прыжки в четыре с половиной оборота, и постараюсь сделать все возможное, чтобы в будущем достичь более высоких ступеней», — сказал фигурист.

Ханю — первый фигурист-одиночник, который превысил отметку 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ. Он дважды брал золото на Олимпийских играх в 2014 и в 2018 годах.

Также он двукратный чемпион мира, еще на пяти мировых первенствах он брал медали. В феврале на Олимпийских играх в Китае Ханю занял четвертое место.