Фигурист Юдзюру Ханю завершил карьеру

Японский фигурист Юдзюру Ханю на специальной пресс-конференции объявил о завершении карьеры.
«Я больше не буду конкурировать с другими спортсменами как участник соревнований. При этом я буду продолжать бросать себе вызовы, включая прыжки в четыре с половиной оборота, и постараюсь сделать все возможное, чтобы в будущем достичь более высоких ступеней», — сказал фигурист.
Ханю — первый фигурист-одиночник, который превысил отметку 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ. Он дважды брал золото на Олимпийских играх в 2014 и в 2018 годах.
Также он двукратный чемпион мира, еще на пяти мировых первенствах он брал медали. В феврале на Олимпийских играх в Китае Ханю занял четвертое место.
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