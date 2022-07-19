НАВЕРХ

Фигурист Юдзюру Ханю завершил карьеру

Источник:
Sibnet.ru
318 0
Фото: Phantom Kabocha / CC BY 4.0

Японский фигурист Юдзюру Ханю на специальной пресс-конференции объявил о завершении карьеры.

«Я больше не буду конкурировать с другими спортсменами как участник соревнований. При этом я буду продолжать бросать себе вызовы, включая прыжки в четыре с половиной оборота, и постараюсь сделать все возможное, чтобы в будущем достичь более высоких ступеней», — сказал фигурист.

Ханю — первый фигурист-одиночник, который превысил отметку 100 баллов в короткой программе, 200 баллов в произвольной программе и 300 баллов по сумме программ. Он дважды брал золото на Олимпийских играх в 2014 и в 2018 годах.

Также он двукратный чемпион мира, еще на пяти мировых первенствах он брал медали. В феврале на Олимпийских играх в Китае Ханю занял четвертое место.

Еще по теме
Пропавший вертолет с биатлонистом нашли сгоревшим
Возвращение «Авангарда» на родину превратят в шоу
Чемпиона ОИ исключили из ФФК Украины за роль в шоу Навки
Дэвис и Смолкин заявили, что остаются в сборной России
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (0)
Картина дня
Новый штамм коронавируса «Кентавр» проник в Россию
Евросоюз частично выведет активы российских банков из-под санкций
Минфин нашел способ «уронить» курс рубля
Россия легализует «белых» хакеров
Мультимедиа
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как выбрать правильные солнечные очки
Топ комментариев

niktb

У вас там, травки много! Вот, ее и кушайте, ну, и листики с деревьев!

GammiPluh

последствия точно такие же, за исключением того что часть населения в России выживет, так как живут в...

Uynachalnica

У нас, последние 20 с гаком лет, всегда так было! Планов, разработок и идей громадье! Выделили деньги...

-Керя-

Что лучше когда доллар стоит 96 копеек или 80 рублей...