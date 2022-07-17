WhatsApp получит новую функцию

Новая функция появилась в бета-версии WhatsApp для Android, она позволят включать автоматическое удаление сообщений в нескольких чатах одновременно.

Функция находится в пункте меню «Исчезающие сообщения». Она позволяет выбрать таймер, по истечению которого удаляются посты, а также чаты, на которые будет распространяться правило, пишет ресурс WABetaInfo.

Интервал составляет 24 часа, 7 дней или 90 дней. Сейчас в меню можно установить таймер только для конкретного чата, а также применить выбранное правило в отношении всех новых чатов.

При этом функция из бета-версии позволяет менять настройки для уже созданных диалогов. Скорее всего, нововведение появится в обычной версии WhatsApp после ближайшего обновления.