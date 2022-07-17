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WhatsApp получит новую функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новая функция появилась в бета-версии WhatsApp для Android, она позволят включать автоматическое удаление сообщений в нескольких чатах одновременно.

Функция находится в пункте меню «Исчезающие сообщения». Она позволяет выбрать таймер, по истечению которого удаляются посты, а также чаты, на которые будет распространяться правило, пишет ресурс WABetaInfo.

Интервал составляет 24 часа, 7 дней или 90 дней. Сейчас в меню можно установить таймер только для конкретного чата, а также применить выбранное правило в отношении всех новых чатов.

При этом функция из бета-версии позволяет менять настройки для уже созданных диалогов. Скорее всего, нововведение появится в обычной версии WhatsApp после ближайшего обновления.

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Топ комментариев

pepelmetal

гончаренко пусть своего парня перевоспитывает!

korvinsS

Думаю они выжмут из пендосов все что только смогут))) А потом кинут их через балабуку.

Asd10

Потеря лица на востоке приравнивает человека к отбросам. Вот дедушка попал...

Asd10

А зачем тебе текст? Кто голвным мозгом оперирует, тем понятно, что призыв сенатора опоздал, потому, что...