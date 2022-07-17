Названа «красная линия» для курса рубля

Уровень в 50 рублей за доллар является «красной линией», до которой возможно усиление российской валюты, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Эксперт сделал такой вывод, изучив заявления российских властей, риторика которых заметно ужесточилась, когда курс доллара к рублю приблизился к этой отметке, передает «Прайм».

Так, глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце июня заявил, что укрепление рубля создает риски сокращения производства, после чего высказался в пользу регулирования курса российской валюты.

Впрочем, курс рубля в настоящее время остается плавающим. Оптимальным для государства является курс доллара в 70-80 рублей, однако пока неясно, как вернуть курс доллара к рублю к этим значениям.

Сыроваткин предположил, что во время июльского налогового периода не исключены попытки курса доллара к рублю вернуться в диапазон 50-55, однако в дальнейшем рубль будет ослабляться — искусственно или естественным путем.