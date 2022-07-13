RuStore назвал самое популярное приложение

Самым скачиваемым приложением отечественной платформы RuStore с момента запуска стал «Сбербанк Онлайн», на него приходится 256 тысяч пользовательских загрузок, сообщает пресс-служба VK.

Российский магазин мобильных приложений RuStore на Android был запущен VK совместно с Минцифры 25 мая. В магазине доступно более тысячи приложений, в том числе популярные сервисы, приложения мобильных операторов, игры и маркетплейсы, а также приложения банков.

В первую пятерку самых популярных приложения отечественного магазина также вошли «ВТБ Онлайн» — 65 тысяч загрузок, «СБПэй» — 51 тысяча загрузок, «Альфа-Банк» — 29 тысяч загрузок, Mir Pay — 27 тысяч загрузок.

Отмечается, что лидерами по скачиваниям из RuStore стали финансовые приложения, на них приходится 50% всех загрузок. Далее следуют категории «Инструменты» — полезные сервисы для жизни и работы, на них приходится 10% скачиваний, «Развлечения» — 9% и «Покупки» — 6%.

Всего с момента запуска магазина пользователи совершили более 1,1 миллиона скачиваний приложений. В ближайшее время в RuStore будет интегрирована платформа push-уведомлений, появятся платежная система и рейтинги приложений.