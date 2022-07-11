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Российского теннисиста обвинили в договорных матчах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: si.robi / CC BY-SA 2.0

Немецкие СМИ обвинили российского теннисиста Аслана Карацева в договорных матчах, президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что обвинения неофициальные.

Немецкий телеканал ZDF со ссылкой на документы Международной федерации тенниса (ITF) сообщил о наличии подозрений в отношении Карацева и грузина Николоза Басилашвили.

Один из тренеров из Восточной Европы, ставший источником ZDF, заявил, что теннисистам за сдачу матчей предлагал деньги их тренер Егор Яцык. Белорусский специалист, по информации источника ZDF, искал молодых теннисистов и оказывал им финансовую помощь путем участия в договорных встречах.

«У нас нет официальных обвинений в чем-либо. Если бы они были, мы бы уже разбирались. А так ничего нет на Аслана. Бумаг никаких нет, так что мусолить это просто бессмысленно», — сказал РИА Новости Тарпищев.

Сам спортсмен ничего не слышал о расследовании. «Я об этом ничего не слышал. Не знаю, о чем вы говорите», – цитирует Карацева Metaratings.

Карацеву 28 лет, он является 42-й ракеткой мира и полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха . Сами создают себе проблемы потом героически их решают, в процессе решения ещё умудряются...

serii11

Ыще рано, нужно посмотреть как европа переживет зиму без газа, а украинушка еще и без угля, электричества...

slavaynin

Как Дядя Вова скажет,так и будет.

pepelmetal

Дипломатически пытались решить с 2014 года, не получилось, что ж, кушайте)