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«Яндекс» научил «Алису» помогать с выбором электроники

Источник:
Sibnet.ru
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Голосовой помощник «Яндекса» поможет определиться с выбором электроники. При поиске товаров «Алиса» задаст несколько вопросов в интерактивном режиме и выдаст наиболее подходящие для конкретного пользователя результаты.

При поиске электроники в «Яндексе» можно перейти на вкладку «Товары» и ответить на несколько вопросов «Алисы» для получения наиболее подходящих результатов, сообщается в блоге Яндекса. Помощник не просто фильтрует поисковую выдачу, но и помогает разобраться в тонкостях устройств перед покупкой.

«Раньше пользователи искали с Алисой лучшую цену. Теперь же она поможет подобрать самый подходящий товар — даже если не совсем понятно, какая именно модель, например, телевизора нужна. Часто мы даже не представляем, сколько нюансов нужно учесть при выборе!» — пояснил директор бизнес-группы сервисов поиска Петр Попов.

Попов уточнил, что в отличие от продавцов-консультантов, «Алиса» подойдет ко всей подготовительной работе беспристрастно и наиболее объективно и она не ограничивает ассортимент товаров тем или иным магазином.

Алиса помогает определиться с покупками
Фото: © Sibnet.ru

Новый функционал вкладки «Товары» доступен в мобильном приложении «Яндекса» и при поиске в браузере. «Алиса» помогает в выборе смартфонов, компьютеров и бытовой электроники, а в будущем анонсировано расширение списка поддерживаемых покупок.

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