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Российские ученые создали абсолютную защиту от хакеров

Источник:
Sibnet.ru
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Написание кода на ноутбуке
Фото: © Stillness InMotion / Unsplash License

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) создали микрокомпьютер, способный обрабатывать данные без их хранения, что полностью защищает его от вирусов и атак хакеров. 

Новый компьютер назвали m-TrusT, его задача быть посредником между устройством и внешним миром и обезопасить оборудование от вредоносных программ, рассказал «Известиям» заведующий кафедрой защиты информации МФТИ Валерий Конявский. 

Компьютер m-TrusT не имеет функции записи и способен только считывать информацию, благодаря чему он неуязвим для вирусов, так как неспособен их установить и открыть путь для дальнейшего проникновения хакеров в систему.

«Сначала мы должны убрать возможность записи у компьютера. Тогда единственное, что он может делать, — проверять сам себя: не появились ли вирусы, не подменили ли что-нибудь, не было ли вторжений. Когда он проверил и убедился, что всё хорошо, он добавляет функцию, которую мы отключаем на первом этапе, и вновь становится универсальной вычислительной машиной», — сообщил Конявский.

Прибор выполнен в формате одноплатного компьютера и имеет совместимость с различными типами устройств, что позволяет применять его для защиты практически в любом оборудовании: от банкомата до терминала управления атомной электростанцией.

Новинку планируют использовать для защиты критической информационной инфраструктуры страны — систем управления и средств связи, от чьей работоспособности зависит экономическая стабильность России. Например, банки, госструктуры и предприятия топливно-энергетического комплекса.

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Стоимость одного компьютера m-TrusT составляет от 50 до 100 тысяч рублей. По оценкам специалистов, чтобы защитить всю критическую инфраструктуру России, потребуется изготавливать до 2 миллионов экземпляров ежегодно.

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