НАВЕРХ

Дэвис и Смолкин заявили, что остаются в сборной России

Источник:
Sibnet.ru
268 0
Фото: © ФФККР

Фигуристы Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, остаются спортсменами сборной России. Об этом они заявили в открытом письме, опубликованном в четверг в их телеграм-канале.

Возможный переход Дэвис и Смолкина в сборную США активно обсуждался в июне. Журналист Дэйв Лиз сообщил, что 30 июня пара прошла просмотр в Ассоциации фигурного катания США. Также появилась информация, что спортсмены поженились в марте.

«Мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — говорится в открытом письме.

Фигуристы сообщили, что покинули группу Игоря Шпильбанда и начали работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова. Они добавили, что оберегают личную жизнь и попросили журналистов и болельщиков отнестись к этому с пониманием.

Дэвис 19 лет, Смолкину 22 года, в их активе серебро чемпионата России 2022 года. На Олимпийских играх в Пекине, которые стали дебютными для фигуристов, дуэт занял 14-е место.

Еще по теме
Стало известно о тайной свадьбе дочери Тутберидзе
Фигуристки обыграли футболистов в товарищеском матче
Загитова провела спарринг с олимпийским чемпионом по боксу
Фигуристка Загитова проведет боксерский поединок
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Кто конкретно не доработал? ФИО, место прописки, место фактического проживания, родственники за границей??...

Asd10

У кого с чем ассоциируется, тот и сам виноват.)))

nicollaich

Больше всех сейчас гордится радист-матершинник.Он, наверное думает, что этот жест доброй воли-целиком...

Asd10

На соседском сарае выше сказано нечто, что не соответствует его содержанию. Да и странно было бы, что...