Дэвис и Смолкин заявили, что остаются в сборной России

Фигуристы Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, остаются спортсменами сборной России. Об этом они заявили в открытом письме, опубликованном в четверг в их телеграм-канале.

Возможный переход Дэвис и Смолкина в сборную США активно обсуждался в июне. Журналист Дэйв Лиз сообщил, что 30 июня пара прошла просмотр в Ассоциации фигурного катания США. Также появилась информация, что спортсмены поженились в марте.

«Мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах», — говорится в открытом письме.

Фигуристы сообщили, что покинули группу Игоря Шпильбанда и начали работу с новой командой Елены Новак и Алексея Килякова. Они добавили, что оберегают личную жизнь и попросили журналистов и болельщиков отнестись к этому с пониманием.

Дэвис 19 лет, Смолкину 22 года, в их активе серебро чемпионата России 2022 года. На Олимпийских играх в Пекине, которые стали дебютными для фигуристов, дуэт занял 14-е место.