Хакеры подобрали пароли к серверам AMD

Злоумышленники проникли на сервера AMD, подобрав пароль к рабочим учетным записям сотрудников. Хакеры заявили, что завладели огромным массивом внутренней информации компании и ждут выкуп.

Хакерская группировка RansomHouse, основанная в декабре 2021 года, сообщила, что уже в январе 2022 года в ее распоряжении оказались 450 гигабайт внутренней информации AMD, передает ресурс Restore Privacy, получивший пресс-релиз взломщиков и ознакомившийся с частью похищенных данных.

«AMD известно о злоумышленнике, утверждающем, что владеет украденными у компании данными. В настоящее время проводится расследование», — сообщил Tom’s Hardware представитель AMD.

По словам хакеров, взлом удался благодаря использованию сотрудниками компании простых паролей, что стало результатом недоработок со стороны отдела безопасности, получающего очень хорошее финансирование. Подтверждающие это документы оказались в пакете похищенных данных.

«Эпоха передовых технологий, прогресса и высочайшей безопасности... в этих словах так много для толпы. Но, похоже, это все еще просто красивые слова, когда даже технологические гиганты, такие как AMD, используют простые пароли, такие как "password" [другие пароли удалены] для защиты своих сетей от вторжений», — цитирует взломщиков Restore Privacy.

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AMD — американский производитель микроэлектроники и программного обеспечения. Один из крупнейших разработчиков процессоров, видеокарт, материнских плат и других комплектующих и их компонентов для компьютеров и серверов.