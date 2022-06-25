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Загитова провела спарринг с олимпийским чемпионом по боксу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым.

Тренировочный бой состоялся 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы. При этом во время выхода Загитовой на ринг ведущий представил ее как Камилу Валиеву.

Также Загитову анонсировали как олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях, хотя фигуристка выиграла свое единственное золото Игр в турнире одиночниц.

Загитова рассказала об увлечении боксом в соцсетях в конце мая, выложив видео с тренировки. Фигуристка уверенно выполняла специальные упражнения и отрабатывала удары с тренером.

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Спорт #Зимние виды #Единоборства
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