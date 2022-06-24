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Шведским пловчихам запретили тренировки в бикини из‑за реакции мужчин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Шведский клуб запретил пловчихам тренироваться в бикини, так как есть риск потерять часть купальника при прыжке и это отвлечет мужчин.

«Мне сказали, что купальник может соскользнуть при прыжке с тумбы. Ужасно, не правда ли? Будто это не может произойти с плавками», — рассказала одна из пловчих Aftonbladet.

Решение было аргументировано тем, что раздельный купальник отвлекает мужчин. Также руководство клуба посчитало, что, тренируясь в бикини, женщины больше думают о внешнем виде, чем о спорте.

Международная федерация плавания не разрешает женщинам надевать раздельный купальник на соревнованиях. Во время тренировок пловчихи также предпочитают использовать слитную экипировку.

В ноябре 2021 года Международная федерация гандбола внесла изменения в правила, касающиеся формы для женского пляжного гандбола. Спортсменкам разрешили выходить на матчи в плотных обтягивающих шортах и майках, закрывающие живот. До этого гандболисток обязывали играть в бикини и топах.

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Спорт #Летние виды #Курьезы
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...

GammiPluh

подождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха