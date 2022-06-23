КХЛ выбрала дату начала нового сезона

Фото: © пресс-служба правительства Новосибирской области
Очередной, 15-й по счету, сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия между ЦСКА и «Металлургом» в Москве, сообщается на сайте лиги.
Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, плей-офф пройдет с 1 марта по 29 апреля.
В «регулярке» запланирована одна пауза на игры сборных с 12 по 18 декабря, перед ней в Челябинске 10 и 11 декабря состоится Матч звезд.
Планируется, что клубы КХЛ проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате, это решение должно быть утверждено правлением лиги.
В составе конференций и дивизионов в новом сезоне будет только одно изменение — «Куньлунь Ред Стар» переведен из Восточной в Западную конференцию и будет играть в дивизионе Тарасова.
mosquito__2010Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...
GammiPluhподождать они и санкции снимут, Зеленского заставят отдать все по р. Днепр... Германия экономический...
Nik3316насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха
pinta666у деда совсем крыша поехала.Гонит одно и то же 20 лет,и есть же дебилв которые верят в этот бред.