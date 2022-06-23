КХЛ выбрала дату начала нового сезона

Очередной, 15-й по счету, сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия между ЦСКА и «Металлургом» в Москве, сообщается на сайте лиги.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, плей-офф пройдет с 1 марта по 29 апреля.

В «регулярке» запланирована одна пауза на игры сборных с 12 по 18 декабря, перед ней в Челябинске 10 и 11 декабря состоится Матч звезд.

Планируется, что клубы КХЛ проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате, это решение должно быть утверждено правлением лиги.

В составе конференций и дивизионов в новом сезоне будет только одно изменение — «Куньлунь Ред Стар» переведен из Восточной в Западную конференцию и будет играть в дивизионе Тарасова.