Выбран самый красивый гол чемпионата России. ВИДЕО

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин забил самый красивый гол минувшего чемпионата России, сообщается на сайте Тинькофф РПЛ.

Победу 20-летнему футболисты принес его гол в ворота «Локомотива». Дальний удар Щетинина вывел ростовчан вперед, в итоге «Ростов» выиграл ту встречу со счетом 4:1.

За гол Щетинина проголосовали эксперты РПЛ и представители телеканала «Матч Премьер».

В минувшем сезоне «Ростов» набрал 38 очков и занял девятое место в турнирной таблице. Щетинин, игравший за «Ростов» на правах аренды из «Зенита», вышел на поле в 12 матчах и забил два мяча.