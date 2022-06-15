Карты Google спрятали обновленные McDonald’s

Сеть ресторанов бывшего McDonald’s, получившая название «Вкусно — и точка» не отображается на картах Google Maps. При запросе в поиске сервис не выдает нужных результатов, но рестораны со старым названием сохранились.

При запросе «Вкусно — и точка» сервис Google Maps выдает только созвучные наименования фирм на карте, игнорируя нужные заведения. При этом если совершить поиск по старому названию, то отобразятся все рестораны бывшей сети McDonald’s, несмотря на то, что компания официально ушла из России.

Это не первый случай подобной «неточности» со стороны сервисов Google. Например, карты Google долгое время строили маршрут в Крым через территорию Украины, игнорируя существование Крымского моста.

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила об уходе с российского рынка 16 мая 2022 года и была продана текущему лицензиату Александру Говору, открывшему на базе заведений новые точки «Вкусно — и точка». Меню и технологический процесс приготовления блюд остались прежними.