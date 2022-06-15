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Карты Google спрятали обновленные McDonald’s

Источник:
Sibnet.ru
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Ресторан Макдоналдс
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сеть ресторанов бывшего McDonald’s, получившая название «Вкусно — и точка» не отображается на картах Google Maps. При запросе в поиске сервис не выдает нужных результатов, но рестораны со старым названием сохранились.

При запросе «Вкусно — и точка» сервис Google Maps выдает только созвучные наименования фирм на карте, игнорируя нужные заведения. При этом если совершить поиск по старому названию, то отобразятся все рестораны бывшей сети McDonald’s, несмотря на то, что компания официально ушла из России.

Это не первый случай подобной «неточности» со стороны сервисов Google. Например, карты Google долгое время строили маршрут в Крым через территорию Украины, игнорируя существование Крымского моста.

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s объявила об уходе с российского рынка 16 мая 2022 года и была продана текущему лицензиату Александру Говору, открывшему на базе заведений новые точки «Вкусно — и точка». Меню и технологический процесс приготовления блюд остались прежними.

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Топ комментариев

Disobedient

Бубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...

Maniac.

Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....

pepelmetal

Можно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире

physx

О! Горе то какое, как же теперь жить!