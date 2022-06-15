Российские и белорусские теннисисты смогут участвовать в Открытом чемпионате США по теннису (US Open), но только под нейтральным флагом, сообщила Ассоциация тенниса США (USTA).

«USTA разрешит всем имеющим право игрокам, независимо от национальности, участвовать в Открытом чемпионате США 2022 года», — говорится в сообщении.

US Open — четвертый и заключительный из турниров «Большого шлема», он пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.

Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) состоялся в январе, до начала специальной военной операции России на Украине. Во втором турнире — Открытом чемпионат Франции (Roland Garros) — россияне участвовали в нейтральном статусе.

А организаторы третьего в сезоне турнире Большого шлема — Уимблдона — отстранили россиян и белорусов от участия в соревнованиях. В ответ на эти меры ATP и WTA приняли решение не начислять на Уимблдоне 2022 года рейтинговые очки.