Российские и белорусские теннисисты смогут участвовать в Открытом чемпионате США по теннису (US Open), но только под нейтральным флагом, сообщила Ассоциация тенниса США (USTA).
«USTA разрешит всем имеющим право игрокам, независимо от национальности, участвовать в Открытом чемпионате США 2022 года», — говорится в сообщении.
US Open — четвертый и заключительный из турниров «Большого шлема», он пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября.
Открытый чемпионат Австралии (Australian Open) состоялся в январе, до начала специальной военной операции России на Украине. Во втором турнире — Открытом чемпионат Франции (Roland Garros) — россияне участвовали в нейтральном статусе.
А организаторы третьего в сезоне турнире Большого шлема — Уимблдона — отстранили россиян и белорусов от участия в соревнованиях. В ответ на эти меры ATP и WTA приняли решение не начислять на Уимблдоне 2022 года рейтинговые очки.
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