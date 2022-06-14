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Хакеры потеряли интерес к банковским картам россиян из-за санкций

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Хакеры потеряли интерес к российским банковским картам, так как из-за санкций с их помощью теперь нельзя совершать покупки за рубежом, сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Количество объявлений о торговле данными карт российских банков в интернете после 24 февраля упало, через несколько недель резко выросло и снова снизилось, после чего нового подъема не последовало, передает РИА Новости.

«С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны — за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — уточнил Голованов.

Невозможность оплаты картами российских банков за границей связана с уходом из России платежных систем Visa и MasterCard. Карты работают только внутри страны до истечения срока действия.

Россия имеет собственную платежную систему «Мир». Она эти карты принимаются только в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

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Uynachalnica

Непонятно, а почему снова не проперевакцинироваться, наш же спутник всех спасает и осложнений никаких...

Asd10

Да они уже сами всей натой в шоке. Недельный запас бк за день..., а ржавелины ваще валяются где попало......

Alhazred

ВСУ предполагает, а ВСР располагает))) Не будет толку от этого убогого ленд-лиза)))

Alhazred

Бггг! А что, будет больше? Одноразово Запад в любом случае не сможет это все предоставить. Ну а по мелочи...