Хакеры потеряли интерес к банковским картам россиян из-за санкций

Хакеры потеряли интерес к российским банковским картам, так как из-за санкций с их помощью теперь нельзя совершать покупки за рубежом, сообщил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Количество объявлений о торговле данными карт российских банков в интернете после 24 февраля упало, через несколько недель резко выросло и снова снизилось, после чего нового подъема не последовало, передает РИА Новости.

«С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны — за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — уточнил Голованов.

Невозможность оплаты картами российских банков за границей связана с уходом из России платежных систем Visa и MasterCard. Карты работают только внутри страны до истечения срока действия.

Россия имеет собственную платежную систему «Мир». Она эти карты принимаются только в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.