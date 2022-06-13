Финляндия запустила самый быстрый суперкомпьютер в Европе

Финляндия запустила самый быстрый суперкомпьютер LUMI, для европейских пользователей он станет доступен с сентября, сообщает Европейская комиссия.

LUMI — самый быстрый и самый эффективный с точки зрения энергопотребления суперкомпьютер в Европе, он занял третью позицию в мире по скорости вычислений, отмечается в сообщении.

Установку создали совместными усилиями десяти европейских стран: Бельгии, Дании, Исландии, Норвегии, Польши, Финляндии, Швейцарии, Швеции, Чехии и Эстонии.

Ожидаемая пиковая мощность этого суперкомпьютера составит 550 петафлопс или 550 миллионов миллиардов исчислений в секунду. Он будет работать в интересах европейских ученых.