Глава Nokia предрек закат эры смартфонов

Производители смартфонов откажутся от привычного облика своих устройств с приходом сетей 6G, заявил глава Nokia Пекка Лундмарк.

По оценке эксперта, это случился уже к 2030 году. Он напомнил, что с приходом 3G индустрия мобильных средств связи претерпела радикальные изменения — смартфоны быстро вытеснили кнопочные телефоны, передает РИА Новости.

Появление 6G вызовет популярность носимых AR и VR устройств, которые заменят привычные смартфоны. Они будут сочетать возможность пообщаться и выйти в интернет с дополнительными функциями.

Кроме этого, в перспективе вместо смартфонов люди начнут использовать миниатюрные NFC-чипы, которые можно будет вживлять под кожу. Фактически они позволят избавиться от физических устройств.