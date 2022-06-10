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Глава Nokia предрек закат эры смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Производители смартфонов откажутся от привычного облика своих устройств с приходом сетей 6G, заявил глава Nokia Пекка Лундмарк.

По оценке эксперта, это случился уже к 2030 году. Он напомнил, что с приходом 3G индустрия мобильных средств связи претерпела радикальные изменения — смартфоны быстро вытеснили кнопочные телефоны, передает РИА Новости.

Появление 6G вызовет популярность носимых AR и VR устройств, которые заменят привычные смартфоны. Они будут сочетать возможность пообщаться и выйти в интернет с дополнительными функциями.

Кроме этого, в перспективе вместо смартфонов люди начнут использовать миниатюрные NFC-чипы, которые можно будет вживлять под кожу. Фактически они позволят избавиться от физических устройств.

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Топ комментариев

D762

ваша династия клоунов, каких только номеров не придумает! сам-то, чем удивишь?

ponhik78

Ну то есть твои влажные фантазии и не более?

ld_andrey

Да, это я как раз видел, как ВСУшники колени простреливают - нелюди.

Tanatholog

Развалин Донецка и Луганска за предыдущие годы тебе мало?