Microsoft отказался покидать Россию

Компания Microsoft значительно урежет объем бизнеса в России, однако не будет окончательно покидать страну.

«Мы продолжим выполнять существующие контрактные обязательства перед российскими клиентами, однако приостановка новых продаж по-прежнему в силе», — говорится в заявлении компании.

При этом сокращение операций, поводом к которым стала военная операция Москвы на Украине, затронет более 400 российских сотрудников. Компания пообещала им «полную поддержку в это сложное время».

Microsoft в марте заявила о приостановке всех новых продаж товаров и услуг в России наряду с другими крупными западными компаниями. Несмотря на давление, компания отказалась от полномасштабного ухода из страны, объяснив это социальной ответственностью.