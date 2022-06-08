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Microsoft отказался покидать Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft значительно урежет объем бизнеса в России, однако не будет окончательно покидать страну.

«Мы продолжим выполнять существующие контрактные обязательства перед российскими клиентами, однако приостановка новых продаж по-прежнему в силе», — говорится в заявлении компании.

При этом сокращение операций, поводом к которым стала военная операция Москвы на Украине, затронет более 400 российских сотрудников. Компания пообещала им «полную поддержку в это сложное время».

Microsoft в марте заявила о приостановке всех новых продаж товаров и услуг в России наряду с другими крупными западными компаниями. Несмотря на давление, компания отказалась от полномасштабного ухода из страны, объяснив это социальной ответственностью.

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Иркут 69

То есть оброк, барщина на крепостных..

corrector

Большинство автолюбителей в РФ сначала смотрят цену, а потом смотрят что это вообще за автомобиль...

Killer1974

Клоун. Сбежавший со своего квартала.

Alhazred

Ну не такая уж и жесткая. Но была да.