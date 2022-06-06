Рассекречен график выхода новых видеокарт Nvidia

Компания Nvidia с октября 2022 года будет ежемесячно представлять по одной модели серии GeForce RTX 40, следует из данных инсайдеров.

Так, в октябре выйдет GeForce RTX 4090, в ноябре — GeForce RTX 4080, в декабре — GeForce RTX 4070. Премьера самой доступной из четверки RTX 4060 запланирована на январь 2023 года, когда пройдет выставка CES 2023, пишет портал WCCFTECH.

Примечательно, что в 2020 году Nvidia представила новое поколение видеокарт RTX 30 в один день, однако в итоге RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 поступили в продажу с разницей в несколько недель.

Известно, что в RTX 4090 будет использоваться графический чип AD102, в RTX 4080 — AD103, а в RTX 4070 — AD104. Количество ядер в новых моделях будет варьироваться от 18432 до 10752 и 7680 соответственно. Объем видеопамяти будет отличаться в зависимости от модели.