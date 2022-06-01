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Роуминг между Россией и Белоруссией полностью отменен

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Мобильный роуминг между Россией и Белоруссией полностью отменен с 1 июня, ранее соответствующее решение принял Высший госсовет Союзного государства.

Россия и Белоруссия с 1 апреля отменили плату за входящие звонки в роуминге, теперь обнуление коснулось исходящих звонков. Теперь стоимость входящих и исходящих звонков при перемещении между странами для граждан будет равна стоимости общения внутри своей страны.

Стороны договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства в сентябре 2021 года, а также о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации.

При этом к 2025 году планируется отменить роуминг для всех стран Евразийского экономического союза, кроме России и Белоруссии в этот список входят Армения, Казахстан и Киргизия.

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GammiPluh

к сведению уже не вторая мировая война, ни кто не идет в атаку рядами через 3 метра по солдату... в основном...

ponhik78

Российских войск на Украине раза в три меньше чем ВСУ. Но это не мешает им наступать, неся при этом в...

corrector

К сведению, поэтому войска РФ и выглядят вяло-малонаступающими, не поставлено такой задачи

Asd10

В рефрижераторе переодетые лежат.