Представлено новое семейство смартфонов Honor 70

Компания Honor официально представила семейство смартфонов Honor 70. В него вошли три модели — 70, 70 Pro и 70 Pro+. На старте продаж новинки будут доступны только в Китае.

Базовый Honor 70 оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, в качестве процессора используется чип Snapdragon 778G+. Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+ имеют 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

При этом флагманы оснащаются разными процессорами — Honor 70 Pro получил MediaTek Dimensity 8000, а Honor 70 Pro+ — MediaTek Dimensity 9000. Все Honor 70 управляются операционной системой Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1.

Младший смартфон из линейки получил основной блок камер, который включает объектив разрешением 54 мегапикселя, а также два дополнительных модуля. Два флагмана оснащаются новейшим датчиком Sony на 54 мегапикселя, широкоугольным объективом и телеобъективом.

Honor 70 в базовой комплектации обойдется 405 долларов, Honor 70 Pro будет стоить 555 долларов, а стоимость топового Honor 70 Pro+ стартует от 645 долларов. Продажи стартуют 7 июня.

