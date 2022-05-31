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Представлено новое семейство смартфонов Honor 70

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Honor

Компания Honor официально представила семейство смартфонов Honor 70. В него вошли три модели — 70, 70 Pro и 70 Pro+. На старте продаж новинки будут доступны только в Китае.

Базовый Honor 70 оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, в качестве процессора используется чип Snapdragon 778G+. Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+ имеют 6,78-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

При этом флагманы оснащаются разными процессорами — Honor 70 Pro получил MediaTek Dimensity 8000, а Honor 70 Pro+ — MediaTek Dimensity 9000. Все Honor 70 управляются операционной системой Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.1.

Младший смартфон из линейки получил основной блок камер, который включает объектив разрешением 54 мегапикселя, а также два дополнительных модуля. Два флагмана оснащаются новейшим датчиком Sony на 54 мегапикселя, широкоугольным объективом и телеобъективом.

Honor 70 в базовой комплектации обойдется 405 долларов, Honor 70 Pro будет стоить 555 долларов, а стоимость топового Honor 70 Pro+ стартует от 645 долларов. Продажи стартуют 7 июня.

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Топ комментариев

Alhazred

Таких независимых наблюдателей как турки и даром не нать.

a-hoo-hoo-not-hoo-hoo7

наверное очень вкусные польские жёлуди

Kam1kadze

Вот так вот всех жителей страны обозвала тупицами. Действительно чем ниже интеллект, тем громче оскорбления....

GammiPluh

первое время то совсем другое говорили... не удивлюсь что скоро кроме стрелкового вообще перестанут что-либо...