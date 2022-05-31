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Назвавший обезьяной волейболистку тренер дисквалифицирован на два года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФК «Локомотив-Калининградская область»

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков, назвавший обезьяной волейболистку клуба «Уралочка-НТМК», дисквалифицирован на два года, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Скандал разразился во время решающего матча финальной серии чемпионата России. Воронков во время тайм-аута назвал волейболистку из «Уралочки» обезьяной. Тренер взял паузу после результативных действий темнокожей кубинки Аиламы Монталво.

Дисциплинарная комиссия ВФВ признала, что Воронков допустил «оскорбительные выражения» по отношению к члену команды соперника. Его наказание — дисквалификация на два года.

«Локомотив» извинился за расистские высказывания тренера спустя неделю после инцидента. Сам Воронков еще позже прокомментировал ситуацию. Он выразил сожаление, что его фраза была воспринята как оскорбление и демонстрация неуважения. «У меня не было никаких намерений обидеть кого-либо из волейболисток соперника», — сказал он Regnum.

Монталво же заявила, что слова Воронкова ее не задели. По словам спортсменки, она не будет отвечать злом на зло и не позволит себе опускаться до подобного уровня.

Воронков — советский и российский волейболист, главный тренер мужской сборной России в 2013-2015 годах. 54-летний специалист тренирует калининградский «Локомотив» с 2018 года, до этого работал с «Кузбассом», «Локомотивом» (Новосибирск) и «Динамо» (Краснодар).

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