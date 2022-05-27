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Сборная России по хоккею пропустит чемпионат мира 2023 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею не выступит на чемпионате мира 2023 года, сообщается на сайте Международной федерации хоккея. Турнир пройдет в Латвии и Финляндии.

Также турнир пропустит сборная Белоруссии, отмечается в сообщении. Федерация уже определилась с форматом будущего чемпионата — решено сформировать сетку с обычным количеством команд, по шесть в группах.

Сборные России и Белоруссии в конце февраля были отстранены от международных соревнований, в том числе проходящего в Финляндии чемпионата мира-2022.

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф уточнил, что в отношении России и Белоруссии организация следует рекомендациям МОК, который ранее призвал отстранить спортсменов обеих стран от соревнований.

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